Пожары в Житомирской области: пострадавшие обеспечены одеждой и едой
Об этом в эфире программы "Открытая студия" заявил руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
По его словам, волонтеры и благотворители полностью обеспечили людей одеждой и продуктами питания, более всего они нуждаются в помощи со строительными материалами и инструментами.
Сейчас точно никто там не голоден. Сейчас люди просят строительные материалы и инструменты, чтобы начинать восстанавливать то, что сгорело, - сказал Бунечко.
По его словам, жители сгоревших деревень в основном вели натуральное хозяйство и содержали скот, поэтому их обеспечили кормом для животных.
Он добавил, что больше всего пострадавшие просили о велосипедах для передвижения, в ближайшее время они их получат от благотворителей.
Напомним, 17 апреля в Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор.
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