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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 17:52 11

Пожары в Житомирской области: пострадавшие обеспечены одеждой и едой

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24 апреля 2020, 17:52 11
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Жители сгоревших сел Овручского района, которые из-за масштабного лесного пожара остались без крыши над головой, полностью обеспечены одеждой и продуктами
Фото: скриншот видео
Жители сгоревших сел Овручского района, которые из-за масштабного лесного пожара остались без крыши над головой, полностью обеспечены одеждой и продуктами

Об этом в эфире программы "Открытая студия" заявил руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, волонтеры и благотворители полностью обеспечили людей одеждой и продуктами питания, более всего они нуждаются в помощи со строительными материалами и инструментами.

Сейчас точно никто там не голоден. Сейчас люди просят строительные материалы и инструменты, чтобы начинать восстанавливать то, что сгорело, - сказал Бунечко.

По его словам, жители сгоревших деревень в основном вели натуральное хозяйство и содержали скот, поэтому их обеспечили кормом для животных.

Он добавил, что больше всего пострадавшие просили о велосипедах для передвижения, в ближайшее время они их получат от благотворителей.

Напомним, 17 апреля в Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор.


Виталий Бунечко Житомирская область пожар помощь власть
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