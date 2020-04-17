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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
17 квітня 2020, 18:04 3

Це не Чорнобиль: фахівці заспокоїли запорожців, які скаржилися на їдкий дим

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17 квітня 2020, 18:04 3
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У Запоріжжі жителі різних районів міста з самого ранку скаржаться на дим і жахливий запах гару, але місцеві метеорологи запевнили, що хвилюватися не варто
Фото: zp.vgorode.ua
У Запоріжжі жителі різних районів міста з самого ранку скаржаться на дим і жахливий запах гару, але місцеві метеорологи запевнили, що хвилюватися не варто

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний центр з гідрометеорології.

Місцеві жителі повідомляли, що в повітрі відчувається їдкий запах гару, тому масово публікували в соціальних мережах інформацію про те, що густий дим від пожеж в Чорнобилі добрався і до Запоріжжя.

Дим було видно і на веб-камерах міста.

В лабораторному центрі МОЗ з самого ранку проводять заміри повітря. Там заявили, що горіння лісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не впливає на стан радіоактивності території Запорізької області. Тим не менш зафіксовано перевищення концентрації сірковуглецю і пилу в повітрі.

"Перші результати досліджень атмосферного повітря, проведених в період 10:58 - 11:50 годині за адресою Запоріжжя, вул. Козака Бабуры, район будинків 18, 20, свідчать про перевищення в 2,9 разів гранично допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в атмосферному повітрі населених місць. Зафіксовано також: концентрація пилу РМ2,5 - 146 мкг / м3 (рекомендована ВООЗ безпечна середньодобова концентрація пилу РМ2,5 - 25,0 мкг / м3)", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію з димом у місті роз'яснила заступник начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна.

"Для жителів Запоріжжя це не новина. Це наш рідний заводський дим. Виключаємо все те, що в районі Києва діється, ніякі повітряні маси з району Чорнобиля до нас не зміщуються, по-перше- це дуже далеко і продукти горіння так далеко не розносяться по-друге - повітряні потоки не з цих районів. Це наш виробничий дим. Радіаційний фон в нормі, становить 14 мікрорентген на годину. Це норма", - сказала Сорокіна.

Крім того, в прес-службі ГУ ДСНС повідомили, що в області ніяких масштабних пожеж немає.


Запоріжжя екологія Чорнобиль
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