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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 квітня 2020, 16:08 16

У Житомирі влада заборонила жителям міста відвідувати храми

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16 квітня 2020, 16:08 16
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Виконавчий комітет Житомирської міської ради ухвалив постанову, згідно із якою 18-20 квітня на території храмів не має права перебувати ніхто крім священнослужителів
Фото: flickr
Виконавчий комітет Житомирської міської ради ухвалив постанову, згідно із якою 18-20 квітня на території храмів не має права перебувати ніхто крім священнослужителів

Про це повідомляється на офіційному порталі Житомирської міськради, передає RegioNews.

У міській раді пояснюють, що таке рішення спровоковане закликами представників окремих конфесій приходити до храмів на Великдень.

Для того, щоб унеможливити поширення вірусу, влада міста заборонила перебування на території храмів. За дотриманням цієї заборони будуть стежити поліція та Нацгвардія.

Відповідальними за порушення карантинних обмежень буде адміністрація та настоятель храму.

Влада міста порекомендувала настоятелям церков звернутися до прихожан із закликом залишатися на Великдень вдома.

Нагадаємо, станом на 16 квітня у Житомирській області загальна кількість хворих коронавірусом зросла до 162 інфікованих осіб.

У Києві 16 квітня коронавірусом захворіли 32 особи, одна людина померла.


коронавірус карантин Житомир Житомирська область Великдень заборона
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