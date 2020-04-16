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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 апреля 2020, 16:08 23

В Житомире власти запретили жителям города посещать храмы

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16 апреля 2020, 16:08 23
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Исполнительный комитет Житомирского городского совета принял постановление, согласно которому 18-20 апреля на территории храмов не имеет права находиться никто кроме священнослужителей
Фото: flickr
Исполнительный комитет Житомирского городского совета принял постановление, согласно которому 18-20 апреля на территории храмов не имеет права находиться никто кроме священнослужителей

Об этом сообщается на официальном портале Житомирского горсовета, передает RegioNews.

В городском совете объясняют, что такое решение спровоцировано призывами представителей отдельных конфессий приходить в храмы на Пасху.

Для того, чтобы исключить распространение вируса, власти города запретили пребывание на территории храмов. За соблюдением этого запрета будут следить полиция и Нацгвардия.

Ответственными за нарушение карантинных ограничений будет администрация и настоятель храма.

Власти города порекомендовали настоятелям церквей обратиться к прихожанам с призывом оставаться на Пасху дома.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Житомирской области общее количество больных коронавирусом возросло до 162 инфицированных пациентов.

В Киеве 16 апреля коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался.


коронавирус карантин Житомир Житомирская область Пасха запрет
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