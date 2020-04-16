В Житомире власти запретили жителям города посещать храмы
Об этом сообщается на официальном портале Житомирского горсовета, передает RegioNews.
В городском совете объясняют, что такое решение спровоцировано призывами представителей отдельных конфессий приходить в храмы на Пасху.
Для того, чтобы исключить распространение вируса, власти города запретили пребывание на территории храмов. За соблюдением этого запрета будут следить полиция и Нацгвардия.
Ответственными за нарушение карантинных ограничений будет администрация и настоятель храма.
Власти города порекомендовали настоятелям церквей обратиться к прихожанам с призывом оставаться на Пасху дома.
Напомним, по состоянию на 16 апреля в Житомирской области общее количество больных коронавирусом возросло до 162 инфицированных пациентов.
В Киеве 16 апреля коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался.
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