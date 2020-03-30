Помер чоловік з Чернівців віком більше 80 років. Кількість важких хворих на коронавірус збільшилася до шести

Помер чоловік з Чернівців віком більше 80 років. Кількість важких хворих на коронавірус збільшилася до шести

Про це повідомляє Чернівецька ОДА та мер Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Сьогодні вранці у медичних закладах Буковини перебувало 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень у стабільно важкому стані.

Щойно мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що у Чернівцях у лікарні помер чоловік з підтвердженим COVID-19. Пацієнту було більше 80 років.

Таким чином, на поточний момент на Буковині у важкому стані шестеро хворих. Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19.

На неінвазивній вентиляції легень у Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває ще один хворий з підозрою на COVID-19.

Одному недужому, котрого лікували у Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли із кисневої дотації.

Нагадаємо, в Чернівецькій області зареєстровано вже 75 випадків коронавірусної інфекції. Одужали шестеро людей, двоє – померли.

Проте, схоже що чернівчан коронавірус все ще не лякає. Вчорашня тепла погода сприяла шашликам і гулянням в закритих офіційно парках. Наслідок – роз’яснювальні бесіди поліцейських та чергове звернення мера і губернатора про те, що слід сидіти вдома.