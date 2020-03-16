Житомир під час "чуми": двері яких закладів поки що відкриті
Щоб уберегтися від коронавируса, Україна посилює карантинні заходи. Зеленський вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях - там, де виявили інфікованих.
Щоб уберегтися від коронавируса, Україна посилює карантинні заходи. Зеленський вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях - там, де виявили інфікованих.
Не дивлячись на надзвичайну ситуацію, жорсткі обмеження і вимогу уряду закрити місця з потенційно високим скупченням людей, Житомир все одно святкує. Майже всі заклади на центральній вулиці міста відкриті та приймають відвідувачів.
І людей можна зрозуміти, адже "антисептики" можна купити тільки тут. Не дивлячись на обіцянки постачання з резервів масок і антисептичних засобів, в аптеках їх немає або ціна зашкалює.
В Житомирі підліток з підозрою на коронавірус потрапив до лікарні
16 березня 2020, 14:14Житомирська облрада буде працювати віддалено
16 березня 2020, 13:40Запоріжжя йде на карантин: закривають усе, крім продуктових магазинів і аптек
16 березня 2020, 13:21
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
- 23:05 16 березня Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю
- 22:35 16 березня Київ: підтверджено два випадки коронавірусу
- 21:59 16 березня Кернес відкрито пішов проти Зеленського: відмовився закривати метро
- 21:53 16 березня У Чернівцях померла жінка, госпіталізована з підозрою на коронавірус
- 21:28 16 березня Боротьба з коронавірусом: Зеленський зустрівся з великим бізнесом
- 21:26 16 березня Житомир під час "чуми": двері яких закладів поки що відкриті
- 14:01 16 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації