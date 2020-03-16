Житомир під час "чуми": двері яких закладів поки що відкриті

Щоб уберегтися від коронавируса, Україна посилює карантинні заходи. Зеленський вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях - там, де виявили інфікованих.

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Щоб уберегтися від коронавируса, Україна посилює карантинні заходи. Зеленський вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях - там, де виявили інфікованих.

Не дивлячись на надзвичайну ситуацію, жорсткі обмеження і вимогу уряду закрити місця з потенційно високим скупченням людей, Житомир все одно святкує. Майже всі заклади на центральній вулиці міста відкриті та приймають відвідувачів. І людей можна зрозуміти, адже "антисептики" можна купити тільки тут. Не дивлячись на обіцянки постачання з резервів масок і антисептичних засобів, в аптеках їх немає або ціна зашкалює.

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