Житомир во время "чумы": двери каких заведений пока что открыты

Чтобы уберечься от коронавируса, Украина усиливает карантинные мероприятия. Зеленский решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях - там, где обнаружили инфицированных.

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Чтобы уберечься от коронавируса, Украина усиливает карантинные мероприятия. Зеленский решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях - там, где обнаружили инфицированных.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, жесткие ограничения и требование правительства закрыть места с потенциально высоким скоплением людей, Житомир все равно празднует. Почти все заведения на центральной улице города открыты и принимают посетителей. И людей можно понять, ведь "антисептики" можно купить только здесь. Несмотря на обещания поставки из резервов масок и дезинфицирующих средств, в аптеках и нет или их цена зашкаливает.

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