Результати тесту в Лондоні підтвердили коронавірус у чернівчанина
Аналізи чернівчанина, в якого діагностували захворювання на коронавірус, направляли до лабораторії в Лондон, як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я
Аналізи чернівчанина, в якого діагностували захворювання на коронавірус, направляли до лабораторії в Лондон, як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я
Про це на брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише RegioNews
"Сьогодні вранці ми отримали результати дослідження. Вони повністю підтверджують висновки нашої лабораторії. Визнали зразок позитивним і підтвердили високу кваліфікацію наших лабораторних спеціалістів. Тому ми впевнено можемо сказати, що все, що було зроблено у нашій лабораторії, було зроблено за європейськими стандартами та рекомендаціями ВООЗ", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, за останній період в Україні дослідили 40 зразків підозри на коронавірус, з них був лише 1 позитивний. Наразі в лабораторії досліджують ще чотири зразки.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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