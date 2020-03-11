Минздрав не указ: житомирские чиновники в масках проверяли коммунальщиков

Чиновники житомирской мэрии провели рейд коммунальными предприятиями и проверили, проводятся ли там профилактические мероприятия

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Чиновники житомирской мэрии провели рейд коммунальными предприятиями и проверили, проводятся ли там профилактические мероприятия

Об этом пишет 1zt.ua, пишет RegioNews.

Несмотря на призывы Минздрава не носить без необходимости маски, все представители власти в масках проверяли на КП "Житомиртеплокоммунэнерго", ООО "КПЖРЭП №8 и КП" Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" наличие плакатов с разъяснительной информацией о коронавирусе.

"Обнаружили незначительные недостатки, но в целом предприятия соблюдают меры предусмотренные противоэпидемическим планом. Мы продолжим проверки не только коммунальных учреждений и предприятий, так как безопасность наших граждан - главное. Надеемся на понимание", - отметил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.