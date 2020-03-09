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09 марта 2020, 16:09 16

В кровавой аварии на Житомирщине погиб младенец

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09 марта 2020, 16:09 16
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В ночь на 9 марта на территории Житомирской области столкнулись две машины, погиб ребенок
Фото: Pixabay
В ночь на 9 марта на территории Житомирской области столкнулись две машины, погиб ребенок

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В поселке городского типа Любар столкнулись легковушки Daewoo Lanos и BMW-523. Четыре человека от полученных травм погибли на месте, еще одного пассажира с травмами госпитализировали в больницу.

26-летнего водителя спасатели, которые прибыли на место ДТП, вырезали из покореженной машины гидравлическими ножницами. 24-летнего пассажира пришлось вызволять из кучи металлолома, в которую превратилась машина. Также из-под авто достали тело неизвестной женщины, ее личность сейчас устанавливают правоохранители. А 46-летний водитель другой легковушки лежал на дороге без признаков жизни.

Еще до приезда спасателей медики госпитализировали 1-летнего пострадавшего ребенка. Девочка умерла в реанимации.

Как RegioNews стало известно ранее, 8 марта на участке автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка'янка в Тернопольском районе столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.


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