В кровавой аварии на Житомирщине погиб младенец
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В поселке городского типа Любар столкнулись легковушки Daewoo Lanos и BMW-523. Четыре человека от полученных травм погибли на месте, еще одного пассажира с травмами госпитализировали в больницу.
26-летнего водителя спасатели, которые прибыли на место ДТП, вырезали из покореженной машины гидравлическими ножницами. 24-летнего пассажира пришлось вызволять из кучи металлолома, в которую превратилась машина. Также из-под авто достали тело неизвестной женщины, ее личность сейчас устанавливают правоохранители. А 46-летний водитель другой легковушки лежал на дороге без признаков жизни.
Еще до приезда спасателей медики госпитализировали 1-летнего пострадавшего ребенка. Девочка умерла в реанимации.
Как RegioNews стало известно ранее, 8 марта на участке автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка'янка в Тернопольском районе столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.
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