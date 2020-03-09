У Житомирі шпиталізували жінку із підозрою на коронавірус

8 березня у Житомирі до міської лікарні №1 доправили жінку, у неї підозрюють коронавірус

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8 березня у Житомирі до міської лікарні №1 доправили жінку, у неї підозрюють коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Житомирську ОДА.

Госпіталізована пацієнтка - мешканка Овруча. У січні вона повернулася з Італії, а днями відчула себе зле. За допомогою лікарів 8 березня жінка звернулася самостійно.

Лікарі взяли у постраждалої усі необхідні аналізи, зараз проводять лабораторні дослідження. У пацієнтки підозрюють коронавірус. Зараз вона почувається задовільно, підвищення температури лікарі не зафіксували.

Як писали RegioNews раніше, станом на ранок 8 березня із 20 доставлених у лабораторію Центру громадського здоров'я зразків матеріалів в жодному з них коронавірус не виявили.