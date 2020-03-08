Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавурусу

З усіх 26 держав-учасниць Європейського Союзу єдиною країною, де не зафіксовано коронавірусу COVID-2019, залишається Кіпр

Фото: pixabay

З усіх 26 держав-учасниць Європейського Союзу єдиною країною, де не зафіксовано коронавірусу COVID-2019, залишається Кіпр

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що серед країн Європи, які не входять до ЄС, хворих на COVID-19 немає у Чорногорії, Албанії та Туреччині.

Напередодні стало відомо про перші випадки захворювання у Боснії та Сербії.

Нагадаємо, в Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358. Майже дві третини інфікованих виявлено в Італії, також велика кількість хворих в Німеччині та Франції.

У 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус. Жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України.