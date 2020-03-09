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09 марта 2020, 12:00 34

В Житомире госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

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09 марта 2020, 12:00 34
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8 марта в Житомире в городскую больницу №1 доставили женщину, у нее подозревают коронавирус
Фото: Pixabay
8 марта в Житомире в городскую больницу №1 доставили женщину, у нее подозревают коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Житомирскую ОГА.

Госпитализирована пациентка - жительница Овруча. В январе она вернулась из Италии, а на днях почувствовала себя плохо. За помощью врачей 8 марта женщина обратилась самостоятельно.

Врачи взяли у пострадавшей все необходимые анализы, сейчас проводят лабораторные исследования. У пациентки подозревают коронавирус. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, повышение температуры врачи не зафиксировали.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на утро 8 марта из 20 доставленных в лабораторию Центра общественного здоровья'я образцов материалов в одном из них коронавирус не обнаружили.


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