В Житомире госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

8 марта в Житомире в городскую больницу №1 доставили женщину, у нее подозревают коронавирус

Фото: Pixabay

8 марта в Житомире в городскую больницу №1 доставили женщину, у нее подозревают коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Житомирскую ОГА.

Госпитализирована пациентка - жительница Овруча. В январе она вернулась из Италии, а на днях почувствовала себя плохо. За помощью врачей 8 марта женщина обратилась самостоятельно.

Врачи взяли у пострадавшей все необходимые анализы, сейчас проводят лабораторные исследования. У пациентки подозревают коронавирус. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, повышение температуры врачи не зафиксировали.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на утро 8 марта из 20 доставленных в лабораторию Центра общественного здоровья'я образцов материалов в одном из них коронавирус не обнаружили.