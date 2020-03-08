Медики дослідили аналізи 20 українців на коронавірус

Станом на ранок 8 березня із 20 доставлених у лабораторію Центру громадського здоров'я зразків матеріалів в жодному з них коронавірус не виявили

Фото: pixabay

Станом на ранок 8 березня із 20 доставлених у лабораторію Центру громадського здоров'я зразків матеріалів в жодному з них коронавірус не виявили

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