Житомирські підприємства через коронавірус можуть визнати угоди з Китаєм форсмажорними

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Поширення коронавірусу в певних випадках може бути визнано форсмажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов'язання за економічними договорами
Фото: juristoff.com
Поширення коронавірусу в певних випадках може бути визнано форсмажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов'язання за економічними договорами

Про це пише RegioNews з посиланням на 1.zt.uа.

Про визнання коронавіруса форсмажором сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

"Зараз в світі особлива ситуація. У Торгово-промислову палату України надходить велика кількість запитів щодо визнання поширення коронавірусу форсмажором. У загальному плані – коронавірус, як і грип, не є підставою для засвідчення форс-мажору", – повідомив Геннадій Чижиков.

"Але завжди необхідно розуміти, чи призвела окрема обставина до конкретних обмежуючих заходів або наслідків, таких як закриття кордонів, заборона поїздок й інші заходи, вжиті на рівні державної влади, які могли стати причиною неможливості виконання зобов'язань. Але необхідно врахувати, що відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин на підставі загальних ситуацій не передбачено", – додав Геннадій Чижиков.

За його словами, підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, передбачених законодавством. Серед них – і епідемія. Крім того, форс-мажорні обставини можуть бути визначені сторонами в тексті договорів.


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