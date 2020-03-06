Житомирські підприємства через коронавірус можуть визнати угоди з Китаєм форсмажорними
Про це пише RegioNews з посиланням на 1.zt.uа.
Про визнання коронавіруса форсмажором сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
"Зараз в світі особлива ситуація. У Торгово-промислову палату України надходить велика кількість запитів щодо визнання поширення коронавірусу форсмажором. У загальному плані – коронавірус, як і грип, не є підставою для засвідчення форс-мажору", – повідомив Геннадій Чижиков.
"Але завжди необхідно розуміти, чи призвела окрема обставина до конкретних обмежуючих заходів або наслідків, таких як закриття кордонів, заборона поїздок й інші заходи, вжиті на рівні державної влади, які могли стати причиною неможливості виконання зобов'язань. Але необхідно врахувати, що відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин на підставі загальних ситуацій не передбачено", – додав Геннадій Чижиков.
За його словами, підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, передбачених законодавством. Серед них – і епідемія. Крім того, форс-мажорні обставини можуть бути визначені сторонами в тексті договорів.
- 16:05 06 березня В Україні глобальне потепління розвивається швидше, ніж у світі
- 15:57 06 березня Майже 80% українців планують відсвяткувати 8 березня, - опитування
- 15:51 06 березня Глава НБУ Смолій підтвердив справжність "плівок Гончарука"
- 15:37 06 березня Заступнику директрора АТ "Одеський припортовий завод" призначили заставу
- 15:36 06 березня Нардепа ОТЗЖ, який зустрічався з хворим коронавірусом, ізолювали
- 15:34 06 березня СБУ блокувала механізм фінансування "ЛНР" через системи електронних платежів
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука