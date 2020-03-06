Житомирські підприємства через коронавірус можуть визнати угоди з Китаєм форсмажорними

Поширення коронавірусу в певних випадках може бути визнано форсмажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов'язання за економічними договорами

Фото: juristoff.com

Поширення коронавірусу в певних випадках може бути визнано форсмажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов'язання за економічними договорами

Про це пише RegioNews з посиланням на 1.zt.uа. Про визнання коронавіруса форсмажором сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. "Зараз в світі особлива ситуація. У Торгово-промислову палату України надходить велика кількість запитів щодо визнання поширення коронавірусу форсмажором. У загальному плані – коронавірус, як і грип, не є підставою для засвідчення форс-мажору", – повідомив Геннадій Чижиков. "Але завжди необхідно розуміти, чи призвела окрема обставина до конкретних обмежуючих заходів або наслідків, таких як закриття кордонів, заборона поїздок й інші заходи, вжиті на рівні державної влади, які могли стати причиною неможливості виконання зобов'язань. Але необхідно врахувати, що відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин на підставі загальних ситуацій не передбачено", – додав Геннадій Чижиков. За його словами, підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, передбачених законодавством. Серед них – і епідемія. Крім того, форс-мажорні обставини можуть бути визначені сторонами в тексті договорів.

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