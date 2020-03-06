Житомирские предприятия из-за коронавируса могут признать соглашения с Китаем форсмажорными
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 1.zt.uа.
О признании коронавируса форсмажором сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
"Сейчас в мире особая ситуация. В Торгово-промышленную палату Украины поступает большое количество запросов о признании распространение коронавируса форс-мажор. В общем плане - коронавирус, как и грипп, не является основанием для подтверждения форс-мажора ", - сообщил Геннадий Чижиков.
"Но всегда необходимо понимать, привела отдельная обстоятельство к конкретным ограничивающих мер или последствий, таких как закрытие границ, запрет поездок и других мерах, принятых на уровне государственной власти, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств. Необходимо учесть, что в соответствии с законодательством Украины, удостоверение форсмажорных обстоятельств на основании общих ситуаций не предусмотрено", - добавил Геннадий Чижиков.
По его словам, основанием для подтверждения форсмажорных обстоятельств является наличие одной или более обстоятельств, предусмотренных законодательством. Среди них - эпидемия. Кроме того, форсмажорные обстоятельства могут быть определены сторонами в тексте договоров.
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