На Буковині на боротьбу з коронавірусом виділили ще 4 мільйони
Про це пише Regionews з посиланням на Facebook сторінку Чернівецької ОДА.
Також в ОДА нагадали, що на Буковині офіційно підтверджений лише один випадок інфікування коронавірусом. Хворий почувається добре, кашель полегшується, має добрий сон та апетит.
В інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні перебувають ще п'ять осіб, вони мають ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19.
Аналізи цих пацієнтів відправлені до Києва – у лабораторію Центру громадського здоров'я України.
Проведено навчання епідеміологів та сімейних лікарів щодо стандартів лікування коронавірусної інфекції.
Відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання комісії в області ухвалено рішення призупинити навчальний процес у школах, коледжах та вищих навчальних закладах Чернівецької області; органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів; також рекомендовано скасувати усі масові заходи в області.
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