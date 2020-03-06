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06 березня 2020, 10:18 2

На Буковині на боротьбу з коронавірусом виділили ще 4 мільйони

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06 березня 2020, 10:18 2
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Чотири мільйони гривень виділено із резервного фонду бюджету області на запобігання розповсюдженню коронавірусу на Буковині
Чотири мільйони гривень виділено із резервного фонду бюджету області на запобігання розповсюдженню коронавірусу на Буковині

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook сторінку Чернівецької ОДА.

Також в ОДА нагадали, що на Буковині офіційно підтверджений лише один випадок інфікування коронавірусом. Хворий почувається добре, кашель полегшується, має добрий сон та апетит.

В інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні перебувають ще п'ять осіб, вони мають ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19.

Аналізи цих пацієнтів відправлені до Києва – у лабораторію Центру громадського здоров'я України.

Проведено навчання епідеміологів та сімейних лікарів щодо стандартів лікування коронавірусної інфекції.

Відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання комісії в області ухвалено рішення призупинити навчальний процес у школах, коледжах та вищих навчальних закладах Чернівецької області; органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів; також рекомендовано скасувати усі масові заходи в області.


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