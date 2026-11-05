На Запоріжжі через атаки РФ загинули троє людей, ще один чоловік поранений
Упродовж минулої доби російські війська завдали 784 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, троє людей загинули, ще один чоловік дістав поранення внаслідок російських ударів по Запорізькому району.
Зокрема, окупанти здійснили:
- 16 авіаударів по Таврійському, Лежиному, Славному, Одарівці, Новотроїцькому, Новорозівці, Зарічному, Веселянці та Вільнянці.
- 557 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами, по населених пунктах області.
- 1 обстріл із РСЗВ по Біленькому.
- 210 артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах.
Унаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.
Загалом до правоохоронців надійшло 89 повідомлень про пошкодження цивільних об'єктів.
Нагадаємо, ввечері 4 листопада російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, загинула жінка.
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