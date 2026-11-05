Російська армія втратила за добу в Україні майже 2400 військових
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони знищили 2380 загарбників, один танк, три бронемашини, 23 артилерійські системи, дві РСЗВ, пʼять засобів ППО, а також 375 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці підрозділу "Сталевий кордон" показали, як знищили склад боєприпасів та уразили техніку окупантів.
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