На Запорожье из-за атак РФ погибли три человека, еще один человек ранен

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 784 удара по 53 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, три человека погибли, еще один человек получил ранения в результате российских ударов по Запорожскому району.

В частности, оккупанты осуществили:

16 авиаударов по Таврическому, Лежиному, Славному, Одаровке, Новотроицкому, Новорозовке, Заречному, Веселянке и Вольнянке.

557 атак БпЛА разных модификаций, преимущественно FPV-дронами, по населенным пунктам области.

1 обстрел из РСЗО по Беленькому.

210 артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам.

В результате вражеских атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

В общем к правоохранителям поступило 89 сообщений о повреждении гражданских объектов.

Напомним, вечером 4 ноября российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.