На Запоріжжі через російські удари загинули троє людей

Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак троє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Російські війська спрямували по Запоріжжю чотири ракетні удари. Також зафіксовано 23 авіаудари по населених пунктах області.

Крім того, окупанти атакували регіон безпілотниками та артилерією. Зокрема:

684 атаки БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів, зафіксували по Запоріжжю та низці населених пунктів області.

8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню припали на Лук’янівське, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Гірке.

221 артилерійський удар завдали по прифронтових населених пунктах регіону.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 90 повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Під ударами опинилися чотири райони, є постраждалі.