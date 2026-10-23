Росіяни атакували енергетику Житомирщини: понад 900 населених пунктів без світла
У ніч на 23 жовтня російські війська завдали нових ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинилися об'єкти енергетики та будинки
Про це повідомляє начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілів пошкоджені шість приватних домоволодінь. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Станом на 7:00 без електропостачання залишалися понад 900 населених пунктів області.
Об'єкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. В області розгорнули Пункти незламності.
Енергетики відновлюють електропостачання, однак роботи ускладнює постійна загроза повторних ударів.
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей.