05 жовтня 2026

Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"

З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...