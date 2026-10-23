Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 жовтня РФ атакувала Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 140 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей.