Росіяни атакували Харків безпілотником: виникла пожежа
Вранці 23 жовтня російські війська атакували безпілотником Слобідський район Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
На місці удару працюють підрозділи ДСНС.
Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей.
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