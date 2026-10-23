Фото: ДТЕК

Росія завдала масованого удару по одній із теплоелектростанцій ДТЕК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Внаслідок обстрілу обладнання станції зазнало значних пошкоджень, через що вона припинила генерацію електроенергії.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК понад 230 разів.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики у Житомирській області. Понад 900 населених пунктів залишились без світла.