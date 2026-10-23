На Львівщині спанієль винюхав у машині підозрілий білий порошок

Фото: 7 прикордонний Карпатський загін

У пункті пропуску "Грушів" на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили білу порошкоподібну речовину, яка за схожа на кокаїн. Знайти її допоміг службовий собака Боні

Про це повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні, передає RegioNews.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу, який перевозили на причепі та який прямував на в’їзд в Україну, прикордонники залучили службового собаку для перевірки на можливе переміщення наркотичних речовин.

Боні спрацював на ділянці під заднім пасажирським сидінням автомобіля. Під час подальшого огляду в пластиковій ємності виявили білу порошкоподібну речовину.

За кермом транспортного засобу, який перевозив автомобіль на причепі, перебував 35-річний житель Львівщини.

За цим фактом прикордонники повідомили Національну поліцію. Наразі остаточний склад і походження вилученої речовини мають встановити експерти.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники спільно з прикордонниками викрили спробу незаконного ввезення в Україну великої партії рідин для електронних сигарет. 27-річний житель Львівщини намагався перетнути кордон на автомобілі, обравши для проходження контролю "зелений коридор".