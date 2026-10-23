Фото: ОВА

В ніч на 23 жовтня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Під ударами опинилися чотири райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджена інфраструктура, а в Павлограді – адміністративна будівля та приватний будинок.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Постраждав 44-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

У Шахтарській громаді Синельниківського району постраждала 26-річна жінка – вона також на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей.