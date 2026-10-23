Фото: ДСНС

Увечері 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня російські війська атакували Рівненську область

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Цілями атак ворога стали енергетична інфраструктура, житловий сектор і бізнес. Один із невеликих населених пунктів на півночі області зазнав семи атак поспіль.

Через російські атаки частина області залишилася без електропостачання.

За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки на енергооб’єкті виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків через загрозу повторних ворожих ударів рятувальники були змушені періодично відходити на безпечну відстань. Пожежу надзвичайники ліквідували.

На Дубенщині внаслідок нічного удару постраждав житловий будинок.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики у Житомирській області. Понад 900 населених пунктів залишились без світла.