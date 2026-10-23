Зеленський заявив, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп може допомогти завершити російську війну проти України, якщо змінить свою риторику щодо очільника Кремля

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський сказав в інтерв’ю британському підприємцю та ведучому Стівену Бартлетту для подкасту The Diary Of A CEO, передає RegioNews.

За словами українського президента, Трамп має достатньо важелів впливу, щоб змусити Путіна розпочати переговори, зокрема через санкційний тиск на Росію.

"Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів дуже легко. Трамп повинен перенести свою риторику, яку він застосовує до мене, на Путіна", – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що на столі американського президента є санкційні інструменти проти Росії, які той може застосувати. Водночас Зеленський припустив, що причини позиції Трампа щодо Путіна можуть бути пов’язані з їхніми особливими відносинами, однак наголосив, що не знає, у чому саме справа.

Окремо глава української держави розкритикував заяви Трампа про те, що Україна нібито причетна до зростання цін на дизельне пальне у США. Зеленський назвав такі звинувачення несправедливими.

Він пояснив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах є відповіддю на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, ситуацію могло б змінити енергетичне перемир’я, однак домовитися про нього поки не вдалося.

"Президент Трамп не може досягти угоди щодо цього з Путіним. Путін відмовляє йому. Тому президент вирішує покласти провину не на Путіна, а на мене", – сказав Зеленський.

Український президент також заявив, що пояснення Трампа щодо причин зростання цін на пальне у США не відповідають дійсності.

"У нас добрі стосунки з Трампом і я думаю, це несправедливо, що він покладає провину на мене. Він змінює контекст", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Трамп заявив, що не хоче мати справ із Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією. Він також припустив, що мирну угоду з Москвою можуть укласти вже без участі чинного президента України.

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