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Станом на 24 листопада внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у п'яти областях України залишається без світла

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Через російські обстріли знеструмлені споживачі у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.

У Харківській області через пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження напруги у високовольтній мережі застосовують аварійні відключення. До планових графіків повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються 176 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Протягом 24 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають про можливі перепади напруги та повторні аварійні знеструмлення. Споживачам рекомендують від'єднувати потужні електроприлади від мережі під час відключень, а після відновлення електропостачання вмикати їх поступово.

Нагадаємо, у Вінниці внаслідок повторної російської атаки пошкоджені цивільне підприємство та об'єкт енергетичної інфраструктури. Також постраждали четверо людей.