В Україні через обстріли та негоду знеструмлені споживачі у восьми областях
Станом на 24 листопада внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у п'яти областях України залишається без світла
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Через російські обстріли знеструмлені споживачі у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.
У Харківській області через пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження напруги у високовольтній мережі застосовують аварійні відключення. До планових графіків повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Крім того, через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються 176 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
Протягом 24 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.
Енергетики попереджають про можливі перепади напруги та повторні аварійні знеструмлення. Споживачам рекомендують від'єднувати потужні електроприлади від мережі під час відключень, а після відновлення електропостачання вмикати їх поступово.
Нагадаємо, у Вінниці внаслідок повторної російської атаки пошкоджені цивільне підприємство та об'єкт енергетичної інфраструктури. Також постраждали четверо людей.