Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Рівненщини
Вранці 24 листопада північ Рівненської області опинилася під російським ударом. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За його словами, завдяки оперативній роботі енергетиків усіх абонентів наразі вдалося заживити.
Водночас у Рівненській області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Нагадаємо, станом на 24 листопада внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у п'яти областях України залишається без світла. Через російські обстріли знеструмлені споживачі у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.
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