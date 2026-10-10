Утренняя атака на Запорожье: семеро погибших, среди них – дети

Фото: ГСЧС Запорожье

В субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по областному центру

Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров, передает RegioNews.

Известно о семи погибших, среди них – трое детей.

Еще 10 человек получили ранения, в том числе один ребенок. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов в Шевченковском и Вознесеновском районах Запорожья. Среди них – 23 многоэтажки и три частных дома.

Напомним, на протяжении 9 октября российские войска почти 40 раз атаковали три района Днепропетровска беспилотниками, артиллерией и ракетой. Погиб человек, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, возникли пожары.