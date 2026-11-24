Скриншот із відео

У Ковелі на Волині стався інцидент за участю невідомих у балаклавах та військовій формі. Вони заблокували легковий автомобіль, пошкодили його скло та застосували сльозогінний газ

Відео події поширили в місцевих пабліках і соціальних мережах 23 листопада, передає RegioNews.

За інформацією очевидців, кілька мікроавтобусів і позашляховик перекрили дорогу легковику. Після цього люди в масках почали бити вікна автомобіля та розпилили всередині або поблизу нього сльозогінний газ.

Також автори ролика стверджують, що неподалік перебував екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками. Водночас правоохоронці, за їхніми словами, не втручалися в ситуацію.

Згодом на місці зібралися місцеві жителі. Як стверджують очевидці, їм вдалося відігнати невідомих.

Станом на ранок 24 листопада офіційних коментарів щодо обставин інциденту від Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки або Нацполіції не оприлюднювали.

Нагадаємо, 12 листопада дружина загиблого військового опублікувала допис, у якому стверджувала, що у Вінниці працівники ТЦК побили її сина до втрати свідомості, попри те, що він показав документи про відстрочку.

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