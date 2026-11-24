Фото: "Донецькоблгаз"

У понеділок, 23 листопада, російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль газовиків під час аварійних робіт у Слов'янську Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Донецькоблгаз".

Двоє працівників підприємства – водій та слюсар – виїхали на аварійний виклик.

Під час усунення несправності газовики помітили російський FPV-дрон та встигли сховатися. Безпілотник влучив у службовий автомобіль, спричинивши пожежу.

Працівники самостійно загасили займання вогнегасником, забрали дороговартісний робочий інструмент та пішки повернулися до управління. Дорогою вони побачили ще два автомобілі, охоплені вогнем.

Обидва працівники залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни атакували автомобіль, який евакуйовував цивільних із Краматорська Донецької області. Загинули двоє людей, ще двоє постраждали.