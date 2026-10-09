На Київщині за тиждень через ворожі атаки загинула людина та 15 поранені

Фото: ДСНС

У Київській області внаслідок російських атак протягом тижня, з 2 до 9 жовтня, загинула одна людина, ще 15 цивільних отримали поранення. Серед постраждалих — дитина

Про це повідомила Київська обласна п рокуратура, передає RegioNews .

За цей період правоохоронці зареєстрували 99 кримінальних правопорушень за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними прокуратури, російські атаки пошкодили або зруйнували понад 11 складських, логістичних і виробничих об’єктів.

Також зафіксували понад 12 влучань по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Під російськими ударами опинилися й заклади освіти. Зокрема, зафіксовано два влучання в дошкільні заклади та одне — у будівлю школи.

На місцях атак працювали прокурори, слідчі та представники профільних служб. Вони оглядали місця обстрілів, збирали речові докази та документували наслідки російських атак.

Досудові розслідування тривають у межах кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська продовжують атакувати Київську область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлу. Пошкодження зафіксували у п'яти районах.