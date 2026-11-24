Фото: "Формат"

Уранці 24 листопада російський безпілотник впав на територію дитячого садка в Аджамській громаді Кіровоградської області

Про це повідомила секретар Аджамської сільської ради Людмила Крикуненко, передає RegioNews із посиланням на "Формат".

Безпілотник впав близько 06:00. На той момент дітей у дошкільному закладі не було.

У будівлі дитсадка пошкоджені близько 20 вікон та четверо дверей. Також пошкоджень зазнала господарська споруда.

Наразі на місці працює комісія, яка обстежує територію та встановлює обсяг пошкоджень.

Інформації про інші наслідки російської атаки на громаду наразі немає.

Нагадаємо, російський безпілотник атакував залізничну станцію в Коростені Житомирської області. Внаслідок падіння уламків одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.