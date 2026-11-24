Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Надзвичайники врятували 15 мешканців із заблокованих квартир у пошкоджених будинках. Серед постраждалих внаслідок атаки – 41 людина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За однією з адрес російська авіабомба влучила поблизу дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок удару частково зруйновано перший поверх, пошкоджено сусідні багатоповерхівки та припарковані автомобілі. Рятувальники деблокували дев'ятьох мешканців.

Ще одна авіабомба влучила у п'ятиповерхівку. Там пошкоджено фасад будинку, прилеглі багатоповерхівки та понад десять автомобілів. Із заблокованих квартир надзвичайники вивільнили шістьох людей.

Також внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 людям, серед яких двоє дітей.

На місцях ударів працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється, усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 40 постраждалих. Серед поранених – четверо дітей. Найменшій ще немає й року, іншим – 4, 6 та 16 років.