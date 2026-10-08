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08 жовтня 2026, 17:38

На Херсонщині російський дрон атакував село: постраждала 14-річна дівчинка

08 жовтня 2026, 17:38
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Фото: ZUMAPRESS
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На Херсонщині 14-річна дівчинка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника по селу Борозенське. За фактом чергового воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 8 жовтня близько 11:40 російські військові атакували одну з вулиць села Борозенське Бериславського району. Вибухівку вони скинули з безпілотного літального апарата.

Під час атаки 14-річна дівчинка перебувала у будинку. Вона постраждала внаслідок удару.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопців. Трагедія сталася у Кролевецькій громаді, обставини загибелі дітей встановлюють правоохоронці.

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