На Буковині жінка купувала автівку, але віддала гроші аферистам

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На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Поліцейські попереджають про схему аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

62-річна жінка хотіла купити автомобіль. Оголошення вона побачила в соціальній мережі. Довірившись псевдо-продавцю, вона перерахувала йому 17 тисяч гривень. В результаті він просто зник.

"За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.