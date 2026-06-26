Фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських безпілотників вночі 26 червня у Запоріжжі постраждали три людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через влучання частково зруйнований будинок і надвірні споруди. На місці виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. ЇЇ площа становила 150 кв. метрів.

Також пошкоджені сусідні житлові будинки.

Наразі відомо про трьох травмованих. Постраждалим надають необхідну допомогу.

На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня російські військові вкотре атакували Запоріжжя. Раніше повідомлялося про одну постраждалу 55-річну жінку.