Мільйони на схемах в Укрзалізниці: НАБУ викрило організаторів - серед них екс-радники ОП
НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно організаторів "бек-офісу" Укрзалізниці. Йдеться про колишнього радника Офісу Президента України (також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України) та підприємця, а також ще двох осіб
Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами товариства під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.
Закупівля кабелів
Як з'ясували правоохоронці, у 2021–2022 роках нардеп та підприємець за сприяння посадовців Укрзалізниці організували схему закупівель кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. За допомогою "бек-офісу" Укрзалізниці підконтрольні їм компанії перемагали на тендерах. У результаті компанія зазнала збитків на понад 140 мільйонів гривень.
Закупівля трансформаторів
У 2022 учасники "бек-офісу" забезпечили закупівлю силових трансформаторів для УЗ за ціною, штучно завищеною майже вдвічі. При цьому конкурентів з більш вигідними позиціями усували від закупівель. Ця схема завдала компанії майже 100 мільйонів гривень збитків.
Відмивання коштів
Упродовж 2021–2023 років організатори "бек-офісу" УЗ відмивали кошти від корупційних схем. Зокрема, 12 мільйонів гривень, які вони отримали від схеми під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб товариства.
"Ще понад 173 млн грн, одержаних від злочинних схем, організатор "бек-офісу" витратив на придбання елітної нерухомості (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість), яку оформив на підконтрольних осіб", - кажуть в НАБУ.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.