На Рівненщині неповнолітній на мотоциклі протаранив електровелосипед, постраждала дитина
У Вараському районі Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електровелосипеда та мотоцикла. Унаслідок зіткнення травмувалися 56-річна жінка та її 7-річний онук
Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 10 серпня близько 15:00 у селі Антонівка на вулиці Богдана Хмельницького.
За попередніми даними слідства, 56-річна місцева жителька, керуючи електровелосипедом, під час повороту ліворуч не надала переваги в русі та зіткнулася із зустрічним мотоциклом "Kovi", за кермом якого перебував 16-річний односельчанин.
У результаті ДТП водійку електровелосипеда та її 7-річного онука, який був пасажиром, госпіталізували до лікарні з політравмами та переломами.
У поліції також зазначили, що 16-річний мотоцикліст ніколи не отримував посвідчення водія та керував транспортним засобом без мотошолома.
За фактом аварії слідчий розпочав досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Дубні на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 59-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловік перебігав проїзну частину у невстановленому місці.