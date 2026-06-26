Російські атаки на Харківщину: 2 загиблих і 7 поранених за добу

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

У місті Богодухів загинув 62-річний чоловік, постраждали чоловіки 44 і 64 років. У селі Новоселівка Великобурлуцької громади загинув 68-річний чоловік, поранень зазнали 64-річна жінка та 60-річний чоловік. У селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждали дві жінки віком 71 і 60 років. У селі Улянівка Богодухівської громади поранення отримав 41-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 65-річній жінці, яка 24 червня постраждала внаслідок обстрілу села Канівцеве Великобурлуцької громади.

Окремо повідомляється про атаку безпілотників по Немишлянському району Харкова.

Ворог активно застосовував по території області різні види озброєння, зокрема авіаційні керовані бомби, безпілотники типу "Молнія" та FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, електромережі, фермерські господарства та транспорт.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня російські війська майже десять разів атакували безпілотниками Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок атак постраждав 61-річний чоловік.