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На Одещині через ворожий обстріл спалахнула вантажівка: загинуло двоє людей
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11 серпня 2026, 20:59

На Одещині через ворожий обстріл спалахнула вантажівка: загинуло двоє людей

11 серпня 2026, 20:59
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Фото: Одеська ОВА
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Внаслідок російської атаки на Одещині 11 серпня загинули двоє людей, ще троє постраждали

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За словами очільника регіону, російський боєприпас влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії.

"Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. За попередніми даними, на жаль, загинуло двоє людей. Ще троє людей постраждали”, - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, що російські війська 11 серпня атакували Дніпропетровську область. За даними поліції, внаслідок обстрілів та ударів безпілотниками загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення, серед них — троє дітей.

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