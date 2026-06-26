Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 червня РФ атакувала Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 189 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія". Ракетні удари ворог завдав по Київщині та Полтавщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили три балістичні ракети "Іскандер-М" та 177 безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 26 червня російські війська атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками – пошкоджені промислові об’єкти.

Також вночі росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Ізмаїльський район на Одещині. Без світла залишилися Вилкове та частина громади.