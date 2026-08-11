Ховався від обстрілів у підвалі та здавав ЗСУ: жителя Лиману засудили до 15 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд визнав 36-річного мешканця Лиману винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік передавав представникам окупаційної влади дані про місця дислокації українських військових

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, після деокупації Лиману восени 2022 року засуджений підтримував зв’язок зі знайомим, який під час російської окупації перейшов на бік ворога, а згодом став "депутатом" так званого "краснолиманского муниципального совета "днр" від партії "единая россия".

У березні 2026 року, ховаючись від російських обстрілів у підвалі багатоповерхового будинку, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України. Відомості він отримував від інших місцевих жителів, які перебували в укритті разом із ним.

Слідство встановило, що засуджений з власної ініціативи надсилав співрозмовнику координати українських позицій, скриншоти електронних карт із відповідними позначками, а також підтверджував наслідки російських ударів на прохання куратора.

За співпрацю з окупантами чоловіку обіцяли "теплий прийом" у разі повторної окупації Лиману.

Правоохоронці затримали його у травні 2026 року. До набрання вироком законної сили засуджений перебував під вартою.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Нагадаємо, що Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання агенту російської спецслужби, який понад десять років діяв в інтересах держави-агресора.