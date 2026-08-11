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11 серпня 2026, 18:58

Ховався від обстрілів у підвалі та здавав ЗСУ: жителя Лиману засудили до 15 років тюрми

11 серпня 2026, 18:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Суд визнав 36-річного мешканця Лиману винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік передавав представникам окупаційної влади дані про місця дислокації українських військових

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, після деокупації Лиману восени 2022 року засуджений підтримував зв’язок зі знайомим, який під час російської окупації перейшов на бік ворога, а згодом став "депутатом" так званого "краснолиманского муниципального совета "днр" від партії "единая россия".

У березні 2026 року, ховаючись від російських обстрілів у підвалі багатоповерхового будинку, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України. Відомості він отримував від інших місцевих жителів, які перебували в укритті разом із ним.

Слідство встановило, що засуджений з власної ініціативи надсилав співрозмовнику координати українських позицій, скриншоти електронних карт із відповідними позначками, а також підтверджував наслідки російських ударів на прохання куратора.

За співпрацю з окупантами чоловіку обіцяли "теплий прийом" у разі повторної окупації Лиману.

Правоохоронці затримали його у травні 2026 року. До набрання вироком законної сили засуджений перебував під вартою.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Нагадаємо, що Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання агенту російської спецслужби, який понад десять років діяв в інтересах держави-агресора.

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