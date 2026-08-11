У Полтаві поліцейська врятувала життя 1,5-річного хлопчика

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Відкриті вікна, на жаль, нерідко стають причиною трагедій. Проте у Полтаві поліцейська змогла попередити інцидент та врятувати дитину

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Це сталось 11 серпня, коли поліцейська побачила виявила півторарічного хлопчика на столі біля відчиненого вікна на 9-му поверсі. Дитина трималася за віконну раму та могла вільно виглядати за межі балкона. Інспекторка швидко схопила хлопчика та перенесла в безпечне місце. Завдяки цьому вдалось запобігти трагедії.

При цьому за результатами обстеження родини відносно батьків склали адміністративний протокол. Чотирьох дітей відправили до лікарні.

"Начальник Полтавського райуправління поліції Петро Скічко закликав батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо біля відчинених вікон і балконів. Подбайте про встановлення на вікнах спеціальних блокувальних пристроїв та не залишайте поруч меблі чи інші предмети, за допомогою яких дитина може дістатися до вікна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.