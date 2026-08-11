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11 серпня 2026, 19:30

Воював проти ЗСУ та охороняв Захарченка: до суду передали справу ексбойовика "ДНР"

11 серпня 2026, 19:30
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, якого обвинувачують у державній зраді та участі у терористичній організації

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними спеціального досудового розслідування, після початку збройної агресії РФ у 2014 році чоловік з власної ініціативи та з ідеологічних мотивів вступив до незаконного збройного формування "ДНР". Надалі воно увійшло до складу так званої "7-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ДНР".

Слідство встановило, що обвинувачений отримав звання "сержанта", став командиром відділення, пройшов бойову підготовку та з жовтня 2014 року протягом 2015 року брав участь у боях проти Збройних сил України та інших сил, залучених до проведення АТО.

За версією слідства, він діяв у районах Дебальцевого, Кіровського та Безіменного. Проводив розвідку позицій українських підрозділів, чергував на блокпосту біля штабу незаконного формування, виконував інші завдання командування окупаційного угруповання.

Згодом чоловік увійшов до особистої охорони колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, виконуючи функції офіцера безпеки.

За службу в незаконному формуванні та участь у боях проти України його, за даними прокуратури, нагородили так званим "георгіївським хрестом IV ступеня" та нагородним пістолетом.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 111 КК України — державна зрада, ч. 1 ст. 258-3 КК України — участь у терористичній організації.

Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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