Українці масово отримують дзвінки від СБУ: в Нацполіції попередили

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У поліції попередили про нову схему вербування. Українцям дзвонять нібито від СБУ та починають на них тиснути

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Як пояснив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, російські спецслужби почали викорстовувати нову схему вербування. Вони дзвонять покупцям біологічно активних добавок, представляються співробітниками СБУ та звинувачують людей у нібито фінансуванні Росії.

Потім, пояснив правоохоронець, зловмисники заявляють, що придбаний людиною товар нібито був вироблений у Росії, а його покупець у такий спосіб начебто фінансував російську агресію. Також зловмисники можуть надсилати людям підроблені повістки, чинити психологічний тиск та запропонувати "виконати завдання".

"Спочатку сфотографувати об’єкт, потім спалити авто військового, а далі – вчинити теракт", – розповів Андрій Нєбитов.

Також були випадки, коли росіяни намагались завербувати дітей.

"Якщо спочатку російські спецслужби переважно пропонували гроші за фотографування об’єктів і підпали військових авто, то згодом почали використовувати сайти знайомств, Telegram, фейкові пропозиції роботи, шантаж і навіть завербованих ув’язнених", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.