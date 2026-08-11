12:30  11 серпня
На Буковині жінка купувала автівку, але віддала гроші аферистам
10:37  11 серпня
На Полтавщині внаслідок зіткнення двох авто постраждали три людини
08:40  11 серпня
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2026, 18:35

Українці масово отримують дзвінки від СБУ: в Нацполіції попередили

11 серпня 2026, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У поліції попередили про нову схему вербування. Українцям дзвонять нібито від СБУ та починають на них тиснути

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Як пояснив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, російські спецслужби почали викорстовувати нову схему вербування. Вони дзвонять покупцям біологічно активних добавок, представляються співробітниками СБУ та звинувачують людей у нібито фінансуванні Росії.

Потім, пояснив правоохоронець, зловмисники заявляють, що придбаний людиною товар нібито був вироблений у Росії, а його покупець у такий спосіб начебто фінансував російську агресію. Також зловмисники можуть надсилати людям підроблені повістки, чинити психологічний тиск та запропонувати "виконати завдання".

"Спочатку сфотографувати об’єкт, потім спалити авто військового, а далі – вчинити теракт", – розповів Андрій Нєбитов.

Також були випадки, коли росіяни намагались завербувати дітей.

"Якщо спочатку російські спецслужби переважно пропонували гроші за фотографування об’єктів і підпали військових авто, то згодом почали використовувати сайти знайомств, Telegram, фейкові пропозиції роботи, шантаж і навіть завербованих ув’язнених", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ аферист шахрайство
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Львівщині до суду передали справу про контрабанду гаджетів на 35 млн грн
11 серпня 2026, 19:59
Воював проти ЗСУ та охороняв Захарченка: до суду передали справу ексбойовика "ДНР"
11 серпня 2026, 19:30
На Київщині чоловіка під час застілля забили на смерть
11 серпня 2026, 19:20
Ховався від обстрілів у підвалі та здавав ЗСУ: жителя Лиману засудили до 15 років тюрми
11 серпня 2026, 18:58
На Рівненщині неповнолітній на мотоциклі протаранив електровелосипед, постраждала дитина
11 серпня 2026, 18:33
У Києві сталася ДТП на вулиці Богатирській: рух транспорту ускладнений
11 серпня 2026, 18:14
У Харкові масово труять собак
11 серпня 2026, 18:05
Удар по ринку у Слов'янську: кількість поранених зросла до шести
11 серпня 2026, 17:59
Російська атака зупинила "Запоріжсталь": загинули семеро працівників
11 серпня 2026, 17:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »