РФ завдала ракетного удару по Полтавщині
У пʼятницю, 26 червня, російські війська атакували балістикою Миргородський район Полтавщини
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
"Зафіксовано влучання ворожої ракети у Миргородському районі", – йдеться у повідомленні.
Наразі інформації про травмованих немає. Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, вночі 26 червня російські війська атакували ракетами та безпілотниками Кременчуцький район на Полтавщині – пошкоджені промислові об’єкти.
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